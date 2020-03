'Bouwsector wacht nog hardere klap dan in 2008'

Zoetermeer

De lobbyorganisatie verwacht een krimp van de sector van meer dan 5 procent, tegenover de 3,7 procent krimp als gevolg van de bankencrisis die twaalf jaar geleden uitbrak.

'Dat de klap er komt, is duidelijk. De enige vraag is wanneer', laat een woordvoerder van Bouwend Nederland weten. 'Onze sector is laatcyclisch. Dat wil zeggen dat het even duurt voordat de effecten van het economische klimaat ook daadwerkelijk tot de bouw doordringen. Duidelijk is dat de schade heel fors wordt zodra de orders opdrogen.' Uit een enquête onder leden van Bouwend Nederland blijkt volgens de zegsman dat 90 procent van de bouwondernemingen verwacht dat zij minder offerteaanvragen gaan krijgen. 'Veertig procent verwacht een beroep te moeten doen op het noodfonds voor overbrugging van werkgelegenheid.'

Voorlopig draait de bouw nog aardig door. 'Dat komt onder meer doordat het werk op de bouwplaatsen door de overheid niet als samenkomst is aangemerkt', aldus de woordvoerder. <