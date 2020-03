Nibud raadt aan te letten op kostenbesparing

Consumenten doen er in de huidige crisistijd als gevolg van de coronapandemie verstandig aan om goed te kijken op welke kosten zij kunnen besparen.

Amsterdam

Verder moeten mensen bedacht zijn op het doen van extra uitgaven, gelet ook op de volstromende mailboxen met aanbiedingen van bedrijven. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Het instituut is vanwege de coronacrisis met een speciale online-editie van de Geldkrant gekomen. Naast besparingstips wordt in de uitgave ook uitgelegd wie vanwege de problemen nu recht heeft op financiële bijstand en waar diegene dan moet zijn. Dat geldt zowel voor werknemer als voor ondernemer. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart wijst erop dat de huidige crisis volgens hem ook tamelijk abrupt is ontstaan. Met deze Geldkrant wil het Nibud mensen op weg helpen om financieel overeind te blijven.

Het Nibud raadt huishoudens onder meer aan om abonnementen nog eens kritisch te bekijken. De kosten van dit soort contracten kunnen maandelijks ongemerkt flink oplopen, zo valt te lezen. Ook goede doelen, sportclubs en loterijen vallen onder deze uitgavenposten. <