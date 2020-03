Wanneer een land plotseling in een economische crisis zit

Het coronavirus dreigt Nederland en andere landen in een recessie te storten. In de geschiedenis zijn landen vaker getroffen door plotselinge economische crises. Hoe snel waren landen die te boven?

KLM-vliegtuigen op Schiphol. Door de coronamaatregelen is het veel rustiger dan normaal op de luchthaven. (beeld anp / Remko de Waal)

corona: voorspellingen tot nu toe

Grote delen van de Nederlandse economie zijn afgelopen week stilgevallen. Denk aan de luchtvaart, horecagelegenheden en evenementen. En winkels als Ikea en de Bijenkorf hebben intussen hun deuren gesloten vanwege het corona-virus. Economen van de Rabobank denken dat de..

In de tweede helft van het jaar trekt de economie weer voorzichtig aan, verwacht econoom Nic Vrieselaar van de Rabobank. Juist het steunpakket van het kabinet (zie blokje maatregelen kabinet) helpt om consumenten en bedrijven vertrouwen te geven in een goede afloop, stelt hij. Hij benadrukt dat Nederland er goed voor staat, met lage we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .