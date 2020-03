AEX eindigt fors hoger na dollemansrit

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam ging donderdag met een forse winst de handel uit na een dollemansrit. Eerder op de dag verspeelde de beurs nog ochtendwinsten en duikelde in het rood, maar in de namiddag herstelde de hoofdgraadmeter. Ook andere beurzen in Europa eindigden fors hoger dan een dag eerder. Beleggers verwerkten een nieuwe trits aan ingrepen waarmee centrale banken de financiële klappen van de coronacrisis hopen op te vangen. Zo ontvouwde de ECB een extra opkoopprogramma van obligaties, vergezeld van de belofte ‘geen limiet’ te stellen aan de toewijding aan de euro. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 4,6 procent hoger. De MidKap won 1,1 procent. Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,7 procent, Londen 1,8 procent, Milaan 2,3 procent. In de AEX won telecomconcern KPN 11,5 procent. Het aandeel wordt in tijden van thuiswerken gezien als veilige haven. Aegon werd 9,8 procent meer waard na een update over zijn kapitaalpositie. Air France-KLM won 7 procent in de MidKap. Luchtvaartmaatschappij KLM kan tijdens de coronacrisis haar personeel behouden en de lonen doorbetalen dankzij de steunmaatregelen van het kabinet. <