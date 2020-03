Wc-papier genoeg, ziet de premier

Premier Mark Rutte heeft donderdag medewerkers van een grote AH-supermarkt in Den Haag een hart onder de riem gestoken in de hamsterdrukte. Vooral met de behoefte aan wc-papier speelde Nederland zich via sociale media internationaal in de kijker. Hamsteren is níet nodig, herhaalde Rutte voor de NOS-camera. Ook wc-papier is er genoeg in heel Nederland, zei hij tegen een klant. 'Er is zo veel. We kunnen tien jaar poepen.'