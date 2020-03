Miljarden voor behoud banen en bedrijven

Den Haag

Dat hebben de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdagavond bekendgemaakt. ‘Het zijn uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen’, aldus Hoekstra.

Het kabinet verruimt allereerst de regeling voor werktijdverkorting. Bedrijven die te maken hebben met omzetverlies, zoals in de horeca en de luchtvaart, kunnen bij het UWV de komende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen tot maximaal 90 procent. In de oude regeling was dat tot nu toe 75 procent. Door deze tegemoetkoming, die met terugwerkende kracht vana..

