KPN in schijnwerpers op groen Damrak

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag in de plus gesloten. Ook elders in Europa kleurden graadmeters groen. De vrees dat het coronavirus economieën wereldwijd in een totale recessie zal storten, bleef de markten in zijn greep houden, getuige het grillige koersverloop. KPN was een opvallende stijger op Beursplein 5, na een voor het bedrijf gunstige uitspraak over het al dan niet open moeten stellen van het netwerk. De AEX-index sloot, aangevoerd door KPN, uiteindelijk 2,2 procent hoger op 417,58 punten. De MidKap steeg 1,8 procent tot 591,00 punten. Frankfurt, Parijs en Londen maakten eerdere verliezen op de handelsdag ruimschoots goed en eindigden tot 2,8 procent hoger. Telecomconcern KPN won 16 procent. Het concern is net als branchegenoot VodafoneZiggo toch niet verplicht zijn netwerken open te stellen voor de diensten van hun concurrenten. Ook de winst van verzekeraar Aegon (plus 12,6 procent) sprong in het oog. Andermaal ging veel aandacht uit naar luchtvaartbedrijven. Volgens de internationale branchevereniging IATA raakt het geld bij steeds meer maatschappijen op. Air France-KLM steeg 2 procent.