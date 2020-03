Nog geen sluiting bouwplaatsen

Op de meeste bouwplaatsen in Nederland wordt nog doorgewerkt. (beeld anp / lex van Lieshout)

Zoetermeer

Wel komt het al voor dat sommige werkplekken zijn afgesloten. Wat de schade van de coronacrisis voor de Nederlandse bouwsector tot nu toe bedraagt, kan Bouwend Nederland nog niet zeggen.

'Een sluiting van de bouwplaatsen in de nabije toekomst zou kunnen', zegt een woordvoerder. 'Het zijn ongekende tijden en de situatie van nu konden we ons een week geleden ook niet voorstellen.' Op de meeste bouwplaatsen wordt volgens hem nog doorgewerkt. 'In sommige gevallen kunnen bouwers niet bij hun werk omdat opdrachtgevers dat niet willen. Bijvoorbeeld bij projecten die binnen plaatsvinden.'

Een indruk van de schade voor de bouwsector tot nu toe kan de brancheorganisatie nog niet geven. Wel houdt Bouwend Nederland er rekening mee dat orders worden uitgesteld. De vereniging roept dan ook op vooral overheidsorders met betrekking tot infrastructuur naar voren te halen 'om de continuïteit niet in gevaar te brengen'.

Volgens Bouwend Nederland worden de veelal buitenlandse bouwvakkers door hun werkgevers goed geïnformeerd over de maatregelen omtrent de indamming van het coronavirus. 'Wij hebben onze leden aangeraden om alle adviezen van het RIVM goed op te volgen en te communiceren.' <