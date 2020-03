‘Massaontslag bij Vredestein is te wijten aan oneerlijke actie van Hongarije’

Het aangekondigde massaontslag bij bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede is het gevolg van oneerlijke staatssteun aan een fabriek in de Hongaarse plaats Gyöngyöshalász.

Het personeel van Vredestein in Enschede is woedend over het aangekondigde massaontslag. (beeld anp/Vincent Jannink)