Brussel mikt op grote industrieprojecten

Op die manier kan de EU bijvoorbeeld auto’s ontwikkelen die op waterstof rijden. Hij stelt ook de vorming voor van allianties voor koolstofarme industrieën en grondstoffen, en een project voor clouds en internetplatforms. De Fransman presenteerde in Brussel de industriestrategie van de Europese Commissie voor een 'wereldwijd concurrerend, groen en digitaal Europa'. Grootschalige samenwerkingsprojecten zijn het alternatief voor 'Europese kampioenen' om grootmachten Amerika en China het hoofd te bieden.

Volgens Parijs en Berlijn heeft de EU 'kampioenen' nodig, maar EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verbood vorig jaar de fusie van de treindivisies van het Franse industrieconcern Alstom en zijn Duitse branchegenoot Siemens. Brussel ziet geen heil in dit soort superbedrijven, maar wel in allianties zoals het batterijproject. <