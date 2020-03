Luchthavens Europa: 187 miljoen minder reizigers

Brussel

Directeur-generaal Olivier Jankovec heeft het dan ook over 'een schok van ongekende omvang'. De grootste klap valt in het eerste kwartaal. De afname met 187 miljoen passagiers betekent een daling van 7,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De sector rekende aanvankelijk op een groei van 2,3 procent. Alle Europese luchthavens samen krijgen daardoor in de eerste drie maanden zo'n 1,3 miljard euro minder binnen aan bijvoorbeeld landingsgelden en opbrengsten van aankopen door passagiers.

slots

De Europese regels voor het gebruik van start- en landingstijden (slots) op luchthavens worden tijdelijk versoepeld. De Europese Commissie komt 'heel snel' met wetgeving vanwege de gevolgen van het coronavirus voor de sector, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag aan. De luchtvaartbranche had vorige week om coulance gevraagd.

De capaciteit op luchthavens wordt verdeeld door zogenoemde slotcoördinators. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht minstens 80 procent van aan hen toegewezen slots ook echt te gebruiken. Als ze dat niet doen, kunnen ze die in het volgende jaar verliezen. Veel maatschappijen vliegen om die reden nu met beperkt gevulde vliegtuigen. <