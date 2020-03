De grote stappen van de olifant: Hoe supermarktketen Jumbo het land verovert

Van een Brabantse buurtsuper naar 672 winkels, 90.000 medewerkers en 8,7 miljard euro omzet. Sinds Jumbo in de jaren negentig zijn eerste supermarkt opende, rolt het bedrijf uit over het hele land. Concurrenten staan onder grote druk. Wat is het geheim?

Op een winderige doordeweekse middag galmt André Hazes’ Bloed, Zweet en Tranen over een vrijwel leeg plein in Brabant. De smartlap komt uit een knalgele touringcar vol meezingende twintigers; het personeel van wéér een nieuw te openen Jumbo-vestiging, ditmaal in het Utrechtse Hoog Catharijne. In Veghel, het centrum van de storm die door supermarktland raast, kome..

‘Wij zijn er helemaal niet op uit om Albert Heijn van de nummer één positie te stoten’, zegt Frits van Eerd. Maar die koppositie komt wel in het vizier. Jumbo kocht in 2009 Super de Boer, dat toen ruim twee keer zo veel winkels had, verslond in 2012 de keten C1000, nam in 2016 La Place over en lijfde in 2018 zeventig concurrerende supermarkten in van het merk Emté.

