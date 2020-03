Bedrijven geven iets meer uit aan reclame

Amsterdam

Bedrijven hebben vorig jaar 829 miljoen euro uitgegeven aan reclames op Nederlandse televisie. Dat is 8 miljoen euro meer dan in 2018, heeft marketingorganisatie Screenforce uitgerekend. De onderzoekers zeggen dat het bedrag al jaren tussen de 795 miljoen en 850 miljoen euro schommelt. Volgens het onderzoek keken Nederlanders vorig jaar gemiddeld 192 minuten per dag naar het televisiescherm, dus ruim drie uur. Dat is vier minuten meer dan een jaar eerder. Daarbij gaat het niet alleen om reguliere televisieprogramma's, maar ook om het kijken van dvd's en diensten als Netflix en Videoland. <