Coronacrisis en lage olieprijs zorgen voor ongekende dreun op beurzen

Amsterdam

Sinds 19 februari was de index al 13 procent gedaald van 629 naar 531 vrijdag. Nu komt de daling op bijna 20 procent, waarbij gesproken kan worden van een krach of bear-market. Op voorhand was al een beursdaling van 7,5 procent verwacht. Shell kreeg de grootste klap. De olie- en gasreus verloor na de opening meer dan eenvijfde van zijn waarde: 22 proc..

Oorzaak is de recessievrees door het coronavirus, gecombineerd met een gekelderde olieprijs door ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland over het verminderen van de productie.

De olieprijs zakte vannacht met 30 procent van 46 dollar naar even boven de 30 dollar, nadat Russen en Saudi’s besloten een prijzenoorlog te beginnen. Begin dit jaar kostte..

