Zeer zware verliezen door virusangst

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met zeer zware koersverliezen gesloten, na de minnen een dag eerder. De financiële markten bleven zeer bezorgd over de negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met nu meer dan 100.000 besmettingen in de wereld. Ook de olieprijzen gingen buitengewoon hard omlaag.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,9 procent lager op 531,29 punten. De hoofdindex in Amsterdam is sinds het begin van dit jaar al ruim 12 procent gedaald. De MidKap raakte 3,7 procent kwijt tot 808,07 punten, waarmee het verlies sinds de jaarwisseling op ruim 11 procent uitkomt. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,1 procent in.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het rood. Grootste daler was olie- en gasconcern Shell met een min van bijna 6 procent, onder druk van de sterk gedaalde olieprijzen. De Britse branchegenoot BP verloor 5,2 procent en in Parijs ging Total bijna 5 procent onderuit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde bijna 8 procent tot 42,28 dollar en Brentolie werd 7,8 procent goedkoper op 46,82 dollar per vat.