Vakmanschap op het podium. De olympische Spelen voor beroepen

Willen ouders het liefst dat hun kind vwo doet en in finance gaat? Laten ze dan in Leeuwarden gaan kijken: wat je voor heel ‘gewone’ beroepen in huis moet hebben.

Het is woensdagochtend 11 uur en op het Nederlands kampioenschap beroepen in Leeuwarden staan de gezichten strak van de spanning. ‘Skills: the Finals’ heet het evenement officieel, maar in de wandelgangen gaat het over de Olympische Spelen voor beroepen.

Gespannen staart het meisje naar haar handen. Ze denkt even na, begint te vouwen, stopt dan weer. Voor haar op tafel ligt een stapel sierlijk gevouwen servetten. Achter haar ijsbeert een man in pak. Hij kijkt op zijn telefoon. ‘Nog drie minuten.’

