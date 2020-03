Eén jaar na coup Air France-KLM

De poging van minister Hoekstra om de verfransing van Air France-KLM te stoppen lijkt een jaar later nog weinig vruchten te hebben afgeworpen. Een jaar geleden pleegde het Nederlandse kabinet een staatsgreep bij Air France-KLM. Minister Wopke Hoekstra van Financiën kocht op 26 februari 2019 in het geniep 14 procent van de aandelen op om de dreigende verfransing van de luchtvaartcombinatie af te stoppen. In die opzet is Wopkes coup tot dusver niet geslaagd. De Tweede Kamer begint zich zorgen te maken.