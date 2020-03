Wereldeconomie krijgt klappen door coronavirus

Parijs

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht in haar nieuwste rapport dat de economie 0,5 procentpunt lager zal scoren dan verwacht. De organisatie verwacht dat het virus in

China zal pieken en dat uitbraken elders in de wereld minder ernstig zullen zijn.

Voor heel 2020 verwachtte de OESO in november vorig jaar nog een economische groei van 2,9 procent, maar dit is omlaag bijgesteld naar 2,4 procent. Voor China is de verwachting nu een groei van 5,0 procent in plaats van 6,0 procent. Vooral landen die veel handel drijven met China, zoals Japan, Zuid-Korea en Australië, worden hard geraakt.

