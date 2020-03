Toerisme zakt wereldwijd in

Eind januari zette de Chinese overheid alle groepsreizen naar het buitenland stop. Inmiddels is naar

schatting de helft van de 1,4 miljard-koppige bevolking aan huis gekluisterd door anti-coronamaatregelen. Het effect op de wereldeconomie is zo ingrijpend dat volgens sommige ramingen de verdampte inkomsten voor de reisbranche alleen al een

recessie kunnen veroorzaken.

Omdat Chinezen wegblijven, bereidt de hele reisbranche zich voor op zwaar weer, van goedkope Cambodjaanse strandhotels tot peperdure Zwitserse skiresorts. In 2018 ging volgens de Wereldhandelsorganisatie 8,8 biljoen dollar om in de reisindustrie, waarvan 277 miljard dollar van Chinezen afkomstig is. Ze mogen dan relatieve nieuwkomers in de internationale reiswereld zijn, g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .