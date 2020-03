Rwanda aan de chips

Op veldonderzoek zag de Wageningse student Thijs Boer dat chips in Rwanda nog onbekend waren. Dat gat in de markt heeft hij nu opgevuld met zijn bedrijf Winnaz. De aardappelboeren zijn blij, de doorbraak moet nog komen.

Thijs Boer in de fabriek in het Rwandese Musanze, samen met zijn productiemanager Egide Niyibizi. ‘Ik at nooit chips en nu eet ik ze elke dag, haha’, vertelt de laatste. (beeld Sven Torfinn)

Musanze

Thijs Boer uit de Noordoostpolder staart naar de kilometershoge vulkaantoppen in het hart van Afrika en eet een zakje chips. ‘Mooi hè,’ zegt hij, ‘ik denk dat weinig Nederlanders zo’n uitzicht hebben tijdens hun werk.’

De 33-jarige Boer is de eerste chipsfabrikant in Rwanda. Een zakje voor hemzelf kan er wel van af: van de verpakkingen met 20 gram chips rolden er vorig jaar per week 24.000 van de band. Zakjes met 36 gram of 150 gram produceert hij ook, samen met zijn ruim vijftig personeelsleden. Zijn merk Winnaz, van het woord ‘winners’, verkoopt hij tevens over de grens, in..

