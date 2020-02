Deutsche Post DHL stopt productie e-bestelwagen

Bonn

Volgens het post- en pakketbedrijf is er geen koper of partner gevonden voor Streetscooter. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 100 miljoen euro op het project, waarop nu is besloten om in te grijpen.

Deutsche Post DHL heeft altijd geroepen dat het geen automaker wil zijn. De levering van de voertuigen zal nog dit jaar plaatsvinden, hoofdzakelijk voor de eigen voorraad. Dat er nu een streep gaat door het plan kost het bedrijf eenmalig 300 miljoen tot 400 miljoen euro. De scooters worden in Aken en Düren gemaakt. Wat de stap betekent voor het personeel aldaar is nog niet bekend.

Het bedrijf zag zich ook genoodzaakt in de winstverwachting te snijden. Onder meer de impact van het coronavirus zit de resultaten van de onderneming dwars. Deutsche Post DHL spreekt voor de maand februari van een negatieve impact op de brutowinst van 60 miljoen tot 70 miljoen euro, in vergelijking met de eigen raming. Voor de langere termijn is de impact ongewis. Deutsche Post DHL wijst erop dat de duur van problemen onzeker is en het effect ervan ook. <