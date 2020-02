‘Recordjaar’ NS, maar niet over de grens

De Nederlandse Spoorwegen zet een rem op buitenlandse avonturen. Het spoorbedrijf doet geen gooi meer naar grote concessies in Europa, zei financieel directeur Bert Groenewegen bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019.

Rotterdam

Uit die resultaten blijkt dat de NS het grootste deel van zijn omzet over de grens haalt, maar daar nauwelijks iets aan overhoudt. In wat topman Roger van Boxtel omschreef als ‘een recordjaar’ in prestaties op het Nederlandse net, behaalde de NS een winst van 215 miljoen op een omzet van ruim 6,6 miljard euro. Daarvan werd 3,4 miljard verdiend in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk..

