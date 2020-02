Wolters Kluwer wint op grillige beurs

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een verlies de handel uitgegaan. Het verloop van de sessie was uiterst grillig. De graadmeter stond gedurende de handelsdag tot 3 procent lager, kleurde kort na de openingsbel op Wall Street groen, maar sloot uiteindelijk toch in de min. Resultaten van data- en informatieleverancier Wolters Kluwer pakten goed uit op de beurs. Elders in Europa was het beeld net zo onvast als in Amsterdam, mede door de perikelen rond het coronavirus. De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 0,2 procent op 581,78 punten. De MidKap eindigde 0,8 procent hoger op 915,48 punten. Frankfurt verloor uiteindelijk 0,1 procent. Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De beurs in Milaan eindigde 1,4 procent hoger.