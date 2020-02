Philips waarschuwt voor effect corona

Amsterdam

Zorgtechnologieconcern Philips waarschuwt voor een negatief effect op de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De onderneming kan nog geen specifiek bedrag noemen. Het virus heeft grote delen van het openbare leven in China geraakt. Dat heeft ook invloed op de vraag naar de consumentenproducten van Philips in het land. Ook raken maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen de leveringsketen van Philips. In verband met de uitbraak van het virus heeft Philips voorzorgsmaatregelen genomen en protocollen opgesteld op basis van aanbevelingen van officiële gezondheidsinstanties. <