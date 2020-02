Ziekte oorzaak sluiting luchthaven

Maastricht

Door de vliegstop, waartoe zaterdag in allerijl werd besloten, liepen twee vrachtvluchten en een privévlucht vertraging op. In een veiligheidsbulletin konden piloten lezen dat ‘Maastricht’ niet beschikbaar was als uitwijkhaven in het geval van panne of noodsituaties aan boord.

Volgens directeur Jos Roeven is het niet de eerste keer dat zijn luchthaven sloot vanwege een gebrek aan luchtverkeersleiders. ‘Afgelopen zomer kregen we er ook mee te maken. Toen moest een vliegtuig uitwijken naar een ander vliegveld.’

