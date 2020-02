Bierfamilie belegt in Tony's Chocolonely

Amsterdam

De Belgische bierfamilie De Spoelberch en de oprichters van smoothiemerk Innocent worden voor een derde eigenaar van chocoladebedrijf Tony's Chocolonely. Tony's-topman Henk Jan Beltman bevestigt dat na berichtgeving door de Belgische zakenkrant De Tijd. Onlangs waren er al berichten dat de familie De Spoelberch, een belangrijke aandeelhouder van bierreus AB InBev, in vergaande onderhandelingen was over een deelneming via investeringsvehikel Verlinvest. De familie trekt uiteindelijk samen op met JamJar, het investeringsfonds van de oprichters van Innocent. Volgens De Tijd pompen ze samen 36 miljoen euro in de onderneming. <