Desnoods Noordzee indammen?

'Als we niets doen om de versnelde zeespiegelstijging door klimaatverandering te beperken, zou dit over 50 jaar wel eens de enige oplossing kunnen zijn.’ Een ruim 600 kilometer lange dam in de Noordzee zou over vijftig jaar weleens de enig overblijvende oplossing kunnen zijn om in Nederland droge voeten te houden als we de zeespiegelstijging niet weten te beperken, zeggen onderzoekers. ‘Zie het als een waarschuwing.’