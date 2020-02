Noordelijke dagbladen verkeren in zwaar weer

Nog twee jaar rode cijfers en de noordelijke dagbladen vallen om. Dat schrijft directeur Pier Baarsma in het jaarverslag.

Groningen

De Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC), uitgever van de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad, leed in twee jaar tijd 10 miljoen euro verlies. De belangrijkste financiers, twee Friese fondsen voor cultuur en media, sprongen met vele miljoenen bij om een faillissement af te wenden.

De terugloop van de papieren oplage van het Dagblad van het Noorden springt het meest in het oog. In 2000 had de krant nog 183.000 abonnees, nu nog 83.000. Zoals bij alle media neemt het aantal digitale abonnementen wel toe, maar daaraan verdien..

