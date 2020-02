Kampioen in fietsspaken

Van de vlechtmachines van opa Gerard tot de robots en algoritmes van nu: de familie Van Doornik is uitgegroeid tot wereldmarktleider in fietsspaken zetten. Hun fabriekshal lijkt op een eldorado voor werktuigbouwkundigen.

Purmerend

De 71-jarige Arno Weijers laat trots de robotmachine zien die hij in elkaar heeft gezet, alsof het om een opdracht uit een meccanodoos gaat. Met het apparaat kunnen uit een lange strook aluminium drie fietsvelgen worden gemaakt. Het apparaat is ingenieus en volledig gerobotiseerd.

Sinds een jaar werkt Weijers bij Holland Mechanics, nadat hij in het verleden techneut was geweest bij de Luchtmacht en later leraar in het mbo. ‘Het is een prachtig innovatief bedrijf en op de werkvloer is het gezellig’, zo verklaart hij met pretogen zijn terugkeer in het arbeidsproces, vijf jaar na zijn pensioen. ‘Geloof het maar niet. Hij doet het alle..

