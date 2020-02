Zakendoen met een missie

Sinds deze maand kent de internationale beweging Business as Mission een Nederlandse afdeling. Hoe je kunt ondernemen in dienst van Gods Koninkrijk. Wat voor werk iemand doet, is niet waar het om draait. Het gaat erom of het tot eer van God is. De ondernemers van Business as Mission willen hun werk invullen met het oog op het Koninkrijk van God. 'Ons verlangen is dat ons gedachtegoed over tien jaar zo vanzelfsprekend is geworden, dat we onszelf kunnen opheffen.'