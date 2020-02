Nationale kop van Jut naar Zürich

Zürich

Praat niet over witwassen of over het salaris. Axel Weber beantwoordde donderdag die vragen even kordaat als kortaf. ‘Ralph Hamers was niet persoonlijk betrokken bij de witwasaffaire en treft daarvoor ook geen blaam. Onze toezichthouders hebben zijn doopceel grondig gelicht en er is geen enkel beletsel voor de overstap’, zei hij op het hoofdkantoor in Zürich.

Hamers zat zelf..

