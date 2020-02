FME: werktijdverkorting om coronavirus

Zoetermeer

Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China problemen ondervinden, kunnen bij de overheid werktijdverkorting voor hun personeel aanvragen. Dat maakt de ondernemersorganisatie voor de technologiesector FME bekend op haar website. Het coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt als een buitengewone omstandigheid waardoor een beroep kan worden gedaan op de regeling. Die geldt voor bedrijven die door de epidemie tijdelijk minder werk hebben. Ze moeten dan wel bewijzen dat er een direct verband is met het coronavirus. Ondernemers komen in aanmerking als ze minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werk hebben. Als ze de werktijd van hun personeel via de regeling verkorten, krijgen werknemers de niet-gewerkte uren doorbetaald op basis van de WW. <