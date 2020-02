Amazonbaas steekt 10 miljard in klimaat

Seattle

De rijkste persoon ter wereld wil 8 procent van zijn vermogen van 130 miljard dollar (120 miljard euro) spenderen aan het Bezos Earth Fund. ‘Klimaatverandering is de grootste bedreiging van onze planeet’, schrijft de miljardair in een Instagrampost. ‘We kunnen de aarde redden.&rsqu..

Amazon ligt geregeld onder vuur, onder meer vanwege de gigantische CO 2 -uitstoot die het bedrijf veroorzaakt en de slechte arbeidsomstandigheden in zijn distributiecentra. Het bedrijf maakt gebruik van fossiele brandstoffen voor de vliegtuigen, vrachtwagens en busjes die de wereld overgaan om miljarden pakketjes per jaar te bezorgen. Vorig jaar maakte Bezos bekend dat Amazon in 2030 a..

