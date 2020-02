Alliander bezorgd over uitvoering klimaatplan

Arnhem

Alliander maakt zich zorgen over de megaklus om Nederland klaar te stomen voor de overgang naar hernieuwbare energie. De opgave is veel complexer dan het simpelweg aanleggen van laadpalen, zonneparken, windmolens en warmtepompen. Daarom wil het grote energienetwerkbedrijf dat er een masterplan komt waarin de uitvoering van het Klimaatakkoord beter wordt gecoördineerd. 'We hebben met elkaar wel scherp wat er moet gebeuren, maar hóé we dit uitvoeren moet nu alle aandacht krijgen', vindt de organisatie. 'Gaan we als eerste de projecten doen met de meeste CO 2 -impact? Waar en wanneer moeten al die laadpalen worden gerealiseerd? Welke activiteiten gaan de schaarse technici als eerste uitvoeren?' Alliander is bijvoorbeeld al vijf jaar op zoek naar een geschikte locatie voor een onderstation in de Haarlemmermeer om aan de snelgroeiende vraag naar elektriciteit te voldoen. Fysieke ruimte is niet alleen daar een probleem. Op dit moment heeft Alliander op vijftig locaties grote moeite om ruimte te vinden om installaties te bouwen.