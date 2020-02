Vlak slot voor Amsterdamse AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag nagenoeg onveranderd gesloten, terwijl elders in Europa kleine koerswinsten werden behaald. Beleggers bleven de verdere ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus volgen. Er kwam geen richting van Wall Street omdat de Amerikaanse beurzen dicht zijn voor President's Day. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijwel vlak op 629,17 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 975,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.