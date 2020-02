Alles draait om onderkant auto

Wie een goed platform heeft, kan daarop allerlei autovarianten bouwen. Hoe groter de schaal waarop dat gebeurt, hoe groter de besparingen. 2019 was een onrustig jaar in de auto-industrie, daarom zoeken fabrikanten elkaar op om kosten te besparen. De grootste klappers zijn te boeken bij de onderkant van de auto, het zogenoemde platform. Waarom is dit onzichtbare auto-onderdeel zo belangrijk?