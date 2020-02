'Te lang op garnalen gevist in beschermd gebied'

Garnalenvissers zijn in 2017 en 2018 veel te actief geweest in beschermde natuurgebieden, aanmerkelijk langer dan volgens hun vergunning mocht.

Hilversum

In de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee mochten ze 130.000 uur garnalen vangen, maar in beide jaren visten ze langer dan 200.000 uur. Dat meldt de NOS, die daarover documenten in handen heeft gekregen. De NOS sprak ook diverse betrokkenen. Die verwachten geen maatregelen. De controle schiet tekort, zo wordt gesteld. Toezichthouder NVWA heeft te weinig mensen. Minister van Landbouw en Voedselveiligheid Carola Schoten erkent volgens de NOS dat er te veel is gevist. Ze wil waarschuwingen tegen de overbevissing doen uitgaan, gevolgd door boetes. <