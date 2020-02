Vooral kleine bedrijven lopen digitaal achter

Den Haag

De mate van digitalisering hangt sterk samen met de grootte van een bedrijf, blijkt uit de cijfers. Bedrijven met meer dan 500 werknemers hebben hun bedrijfsvoering voor 65 procent gedigitaliseerd. Bij bedrijven met minder dan 50 werknemers blijft de digitalisering steken rond 25 procent. Een voorbeeld van digitale bedrijfsvoering is het sturen van e-facturen. Het aantal e-..

Een andere vorm waaraan het CBS de digitale bedrijfsvoering meet is het omgaan met het klantensysteem. Het digitaal beheren van de klantgegevens is in de periode van 2016 tot 2018 gegroeid van 46 naar 56 procent. <

