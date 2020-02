KLM heeft in Zuid-Korea excuses aangeboden om een briefje dat cabinepersoneel op een toilet in een vliegtuig had geplakt. Daar was beroering om ontstaan in het Aziatische land omdat het racistisch zou zijn.

Amstelveen

De hashtag BoycottKLM was enige tijd trending op Twitter in het land.

Cabinepersoneel had maandag op een vlucht van Schiphol naar Seoul één toilet aan boord voor eigen gebruik gereserveerd uit angst voor het nieuwe coronavirus. Dat was echter gedaan met een briefje dat alleen in het Koreaans was opgesteld. Een foto daarvan werd op sociale media gezet en zorgde daar voor veel ophef. Ook het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport waarschuwde KLM al.

Uiteindelijk besloot KLM het boetekleed aan te trekken. Op een persconferentie in Seoul verontschuldigde een aantal managers zich. De luchtvaartmaatschappij zegt beschuldigingen van discriminatie 'uiterst serieus' te nemen, maar geeft aan dat daar in dit geval geen sprake van was. 'Dit is een menselijke fout en het was zeker niet de bedoeling van de crew om te discrimineren.' Het personeel zou een Engelse tekst hebben toegevoegd nadat reizigers hadden geklaagd. <