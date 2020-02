Amerikaans opkoopfonds wil Haagse bank

‘Buy it, fix it, sell it’ is de slogan van het Amerikaanse opkoopfonds Blackstone, de grootste huizenbezitter ter wereld. ‘Koop het, repareer het en verkoop het’. Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat het voor 1,5 miljard euro de Haagse zakenbank NIBC overneemt.

Amsterdam

De Amerikaanse investeerder Blackstone denkt dat er nog geld uit NIBC te peuren is. De Haagse bank die na de oorlog werd opgericht om de wederopbouw van Nederland te financieren, heeft al verschillende strategieveranderingen ondergaan. Maar Blackstone is goed in geld maken. Vorig jaar verkocht Blackstone zijn laatste aandelen in de fameuze Hilton-keten (2.800 hotels), die het in 2007 had overge..

