Randstad verliest op Damrak

Uitzendconcern Randstad was dinsdag een van de weinige verliezers bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van het bedrijf. Het algehele beurssentiment was wel positief. Elders in Europa gaven meer grote bedrijven een kijkje in de boeken. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,1 procent in de plus op 623,85 punten. De MidKap steeg 2 procent tot 972,86 punten. Parijs, Londen en Frankfurt kregen er tot 1 procent bij.