‘Google manipuleert sites van hotelboekingen’

Zoek je op internet met Google naar een hotel in Parijs, dan is de kans groot dat je niet nadenkt over de volgorde van aanbieders. Maar voor bedrijven als Expedia en Trivago is een goede plek in de zoekresultaten van levensbelang. En Google zet volgens hen de concurrentie op valse wijze buitenspel, om de eigen winkel te bevoordelen.