KLM gaat gevolgen van coronavirus voelen

Luchtvaartmaatschappij KLM denkt in februari de gevolgen van het coronavirus in China te gaan merken. Sinds eind januari voert de maatschappij geen vluchten meer uit naar de Chinese steden Chengdu, Xiamen, Hangzhou, Shanghai en Peking.

Amstelveen

Tot half maart blijft dit het geval. Pas aan het eind van die maand zal op zijn vroegst de dienstregeling weer normaal zijn. Topman Pieter Elbers zei dit bij de bekendmaking van de vervoerscijfers van KLM over de maand januari. Elbers komt vroeg met zijn waarschuwing en stelt dat KLM in februari 'de tegenslag van het coronavirus het hoofd moet bieden'.

Over het geheel genomen noteerde KLM in januari positieve cijfers. De maatschappij vervoerde in die maand 2,6 miljoen mensen, wat neerkomt op een groei van 3,7 procent op jaarbasis. Vooral in Azië, Noord-Afrika, Noord-Amerika en Europa groeide KLM.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .