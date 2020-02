AT5 krijgt claim voor achterstallig loon

Twee omroepmedewerkers en vakbond FNV beginnen een rechtszaak tegen de regionale omroepen AT5 en NH Media en administratiekantoor Tentoo. Inzet is een vast contract en terugbetaling van in totaal ruim 50.000 euro ‘achterstallig loon’.

Amsterdam

Beide eisers hadden ooit een vaste baan bij de omroep, raakten die kwijt, maar worden al jaren ingehuurd via een tussenpersoon. Ze zijn geworven door de mediabedrijven, die hen zelf aansturen op de werkvloer, maar formeel is Tentoo de werkgever. Hun werk is in de praktijk niet veranderd, maar ze verdienen veel minder dan collega’s in vaste dienst en bouwen geen vakantiedagen en pensioen op.

