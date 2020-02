AEX-index maakt pas op de plaats

De Europese beurzen zijn maandag overwegend met kleine minnen de handel uitgegaan. De AEX-index in Amsterdam eindigde de sessie, waarbij beleggers het moesten doen met een nagenoeg lege agenda, nipt in de plus. Op de financiële markten werden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China in de gaten gehouden. Verder is het onder meer wachten op resultaten van grote bedrijven later deze week. De AEX eindigde 0,1 procent hoger op 617,10 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 953,41 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent.