Europese commissie stemt in met verkoop van Eneco

Brussel

De marktposities van de bedrijven zijn bescheiden en de overname zal resulteren in een beperkte overlapping van activiteiten, stelt de commissie.

Afgelopen najaar kwam een consortium van conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu als winnaar uit de bus in de strijd om Eneco. Zij betalen 4,1 miljard euro voor de overname. Eneco was in handen van een veertigtal gemeenten.

Vorige maand stemde Rotterdam als grootste aandeelhouder van het energiebedrijf in met de verkoop. Daarbij nam de gemeenteraad een motie aan waarin staat dat Mitsubishi alsnog excuses moet maken aan alle Nederlandse slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid hebben verricht voor het bedrijf. De rechtsvoorganger van Mitsubishi heeft volgens de motie 3222 Nederlandse krijgsgevangenen te werk gesteld 'onder vreselijke omstandigheden'. <