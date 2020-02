Beroepsverbod voor bankmedewerkers

Amsterdam

Een van de twee mag achttien maanden niet in de bankensector werken. Hij had onder meer moeten melden dat hij bij een tussenpersoon producten voor de bank bestelde, waarvoor het bedrijf van zijn vrouw bemiddelingskosten in rekening bracht. De medewerker had verder moeten melden dat hij giften ontving.

Zijn collega krijgt een beroepsverbod van zes maanden. Hij verzuimde aan te geven dat het bedrijf van zijn echtgenote werd ingeschakeld bij de aankoop van producten voor de bank. <