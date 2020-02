Winkelcentrum wordt mix van shoppen en vermaak

Amsterdam

Dat verwacht Hans van Tellingen, directeur van winkelonderzoeker Strabo. Zo blijven winkelcentra aantrekkelijk en blijven minder panden leegstaan. Vastgoedbeheerder Wereldhave kondigde donderdag aan dat het honderden miljoenen investeert om Nederlandse winkelcentra om te bouwen, zodat mensen er meer kunnen doen dan alleen shoppen. Dit gebeurde volgens Van Tellingen niet eerder op zo’n grote schaal. Veel goed draaiende buurtwinkelcentra zijn al een mengelmoes van winkels, woningen, kantoren, cafés en voorzieningen als apotheken. Wereldhave past dit toe op grotere winkelcentra.

Veel van de winkelcentra van Wereldhave staan in middelgrote steden zoals Amersfoort, Arnhem en Tilburg. Het gros van de mensen woont in dit soort plaatsen. Maar de middelgrote steden hebben vaak ook te maken met winkelleegstand. In Nederland staat nu 7 procent van de winkelpanden leeg. 'Zo’n 4 à 5 procent is gezond', aldus Van Tellingen. <