ArcelorMittal geeft AEX zetje in de rug

De Europese aandelenbeurzen sloten donderdag duidelijk hoger. Het besluit van China om de importheffingen op sommige Amerikaanse goederen te halveren, hielp het sentiment. In Amsterdam was ArcelorMittal de grote blikvanger. Het staalbedrijf maakte een koerssprong na beter dan verwachte cijfers. Ook ING ging omhoog na een handelsbericht. De AEX-index sloot 0,9 procent hoger, de MidKap 0,4 procent. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,9 procent aan.

Amsterdam

ArcelorMittal steeg 11 procent. 's Werelds grootste staalproducent is voor dit jaar optimistischer over de staalvraag in zijn belangrijkste markten. ING dikte 1,9 procent aan. De bank noteerde een flink lagere kwartaalwinst door extra kosten om witwassen tegen te gaan. Ook was er een boete in Italië in verband met gebreken in het antiwitwasbeleid. De bank wist wel weerstand te bieden aan het ongunstige renteklimaat.

In de MidKap steeg financieel dienstverlener Intertrust 2,5 procent ondanks een daling van de winstmarge in het vierde kwartaal. Verlichtingsfabrikant Signify leverde 3 procent in na cijfers van branchegenoot Osram Licht. <