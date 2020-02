Wat voor oliestaat is Suriname?

Begin dit jaar werd een olieveld gevonden voor de kust van Suriname. Optimisten zien het land al veranderen in een tweede Noorwegen. Anderen vrezen dat de opbrengsten van het zwarte goud hooguit de kosten van alle wurgleningen kunnen dekken.

Olieraffinaderij van Staatsolie even buiten Paramaribo, een van de succesvolle ondernemingen van het land. (beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant)

Paramaribo

Er is nog zo veel wat hij niet weet. Hoeveel olie nu is gevonden. Wanneer precies die echt uit de zeebodem zal komen. Hoeveel olie de komende tijd nog te vinden is. En hoeveel geld al die vondsten zullen opleveren. Maar één ding staat voor de directeur Staatsolie vast: ‘Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn.’ De afgelopen jaren heeft Rudolf Elias (59) geduldig gewacht..

